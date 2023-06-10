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Молдова направить до України допомогу для ліквідації наслідків підриву ГЕС

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Субота 10 червня 2023 12:39
Молдова направить до України допомогу для ліквідації наслідків підриву ГЕС Фото: Молдова направить до України допомогу для ліквідації наслідків підриву ГЕС (t.me/shtab_kakhovska_hes)
Автор: Сергій Пишкін

Молдова надасть Україні допомогу у розмірі 4,2 млн леїв (32.34 млн гривень) для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsMaker.

До партії гуманітарної допомоги увійдуть:

  • водонасосні станції;
  • надувні човни;
  • харчові продукти;
  • обладнання для полегшення наслідків повені.

"Обладнання нададуть із резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів", - пише видання.

Підрив Каховської дамби

В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок цього вода водосховища затопила низку населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Наразі найважча ситуація спостерігається саме в Херсонській області, особливо на тимчасово окупованій території регіону. Росіяни не лише не проводять евакуацію, але й обстрілюють місцевість.

Станом на ранок 9 червня, в області зафіксували зменшення рівня води. За позаминулу ніч вода спала на 20 см.

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