Молдова направить до України допомогу для ліквідації наслідків підриву ГЕС
Молдова надасть Україні допомогу у розмірі 4,2 млн леїв (32.34 млн гривень) для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsMaker.
До партії гуманітарної допомоги увійдуть:
- водонасосні станції;
- надувні човни;
- харчові продукти;
- обладнання для полегшення наслідків повені.
"Обладнання нададуть із резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів", - пише видання.
Підрив Каховської дамби
В ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок цього вода водосховища затопила низку населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Наразі найважча ситуація спостерігається саме в Херсонській області, особливо на тимчасово окупованій території регіону. Росіяни не лише не проводять евакуацію, але й обстрілюють місцевість.
Станом на ранок 9 червня, в області зафіксували зменшення рівня води. За позаминулу ніч вода спала на 20 см.
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