Молдова передаст Украине новый пакет гуманитарной помощи

Молдавские министры должны утвердить соответствующую инициативу на следующем заседании.

В помощь войдет набор консервов на общую сумму 3,3 миллиона леев. А именно:

9 524 банки консервов тушеной свинины на сумму 683 013 леев,

и 9 524 банки тушеной говядины на сумму 876 208 леев.

Кроме того, Молдова выделит для Украины 3 тысячи банок тушеной свинины на сумму 157 770 леев и 41 667 банок сардин в масле на сумму 1 662 513 леев.

Гумпомощь выделит из фонда государственных резервов Агентство материальных резервов, которое подчиняется министерству внутренних дел. Перевоз грузов в Украину осуществит Генинспекторат чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что это не первая гуманитарная помощь для Украины от Молдовы для ликвидации последствий подрыва войсками РФ Каховской ГЭС. Так, ранее Кишинев принял решение направить Украине водонасосные станции, надувные лодки, продукты питания и оборудование, необходимые для облегчения последствий наводнения.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате этого был затоплен ряд населенных пунктов на юге.

Россияне начали обвинять Украину в якобы ракетном ударе. Но такие фантазии быстро опровергли - западные СМИ взяли комментарии у специалистов в инженерном деле, которые утверждали, что подобные разрушения мог вызвать только подрыв изнутри.

Ранее гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота допустил, что Украина может не восстанавливать Каховскую ГЭС, если разрешит несколько проблем. Также в "Укргидроэнерго" сообщали, что строительные работы для восстановления Каховской ГЭС могут занять около 6 лет.

Добавим, что по словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению. Он также рассказал, что в зону подтопления попали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. Там проживали около 875 тысяч человек.