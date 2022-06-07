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Молдова отпустила нардепа Яковенко. Стало известно, выдадут ли его Беларуси

Новина українською →
Кишинев, Вторник 07 июня 2022 20:39
Молдова отпустила нардепа Яковенко. Стало известно, выдадут ли его Беларуси Фото: народный депутат Евгений Яковенко (dzerghinsk.org)
Автор: Юлия Бойко

Власти Молдовы отпустили из-под стражи украинского нардепа Евгения Яковенко. И отказали Беларуси в его выдаче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на deschide.md.

Сообщается, что и. о. генпрокурора Молдовы Дмитрий Робу вынес приказ об отказе в экстрадиции Яковенко в Беларусь. Решение вынесено с учетом того, что задержанный по запросу Интерпола народный депутат избирался на округе в Донецкой области, который подвергся российскому вторжению.

"В своей резолюции от 09.03.2022 об агрессии России против Украины парламент Европейского союза осудил помощь Беларуси во вторжении, после чего последовало введение ряда санкций против Беларуси. В этих условиях статус задержанного как народного депутата крайне актуален в контексте принятия компетентными органами решения о его экстрадиции", - отметила генпрокуратура Молдовы.

Также подчеркивается, что запрос Беларуси вызывает сомнения в отношении того, что украинскому нардепу будут обеспечены права и доступ к справедливому суду.

Напомним, на днях Яковенко был задержан в Молдове на основании ордера Интерпола. Беларусь обвиняет его в якобы коррупции и взяточничестве.

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