Молдова відпустила нардепа Яковенка. Стало відомо, чи видадуть його Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на deschide.md .

Повідомляється, що в.о. генпрокурора Молдови Дмитро Робу виніс наказ про відмову в екстрадиції Яковенка до Білорусі. Рішення винесено з урахуванням того, що затриманий за запитом Інтерполу народний депутат обирався на окрузі в Донецькій області, який піддався російському вторгненню.

"У своїй резолюції від 09.03.2022 про агресію Росії проти України парламент Європейського союзу засудив допомогу Білорусі у вторгненні, після чого послідувало введення низки санкцій проти Білорусі. У цих умовах статус затриманого як народного депутата вкрай актуальний в контексті прийняття компетентними органами рішення про його екстрадицію", - зазначила генпрокуратура Молдови.

Також підкреслюється, що запит Білорусі викликає сумніви щодо того, що українському нардепу будуть забезпечені права і доступ до справедливого суду.