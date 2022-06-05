В Молдове по требованию Беларуси задержали украинского нардепа
Внепартийный депутат Верховной рады Украины Евгений Яковенко был задержан в Молдове. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deschide.MD.
Яковенко, якобы был объявлен в розыск по линии Интерпола Беларусью.
В свою очередь, глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю подтвердил, что минские власти обвиняют украинского нардепа во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.
Следует отметить, что Яковенко попал в украинский парламент в 2019 году, он победил по округу № 52 в Донецкой области. Его оппонент от политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь", заняв второе место, заявил о подкупе и фальсификации со стороны Яковенко. Придя в Раду Яковенко решил остаться беспартийным.
Напомним, Украина потребовала исключить Россию из состава Интерпола по причине того, государство-агрессор использует инструменты международной организации для прикрытия своих преступлений.
Позже в Интерполе отреагировали на призыв ряда стран остановить членство России в Международной организации криминальной полиции и заявили, что такое сотрудничество - продолжится, однако с ограничениями.
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