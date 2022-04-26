Молдова опровергла данные о закрытии воздушного пространства из-за ситуации в Приднестровье

"В связи с распространением в социальных сетях информации о том, что воздушное пространство Молдовы обходят стороной в радиусе около 100 километров, орган гражданской авиации дает такие разъяснения: ситуация с использованием воздушного пространства Молдовы остается без изменений с 21 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом только с 21 марта часть воздушного пространства страны таки открыли для гражданской авиации, но только в западном направлении.

"Именно из-за этого, а также из-за того, что воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации, самолеты над Молдовой почти не летают", - отмечают в сообщении.

Ситуация в непризнанном Приднестровье

Стоит отметить, что в непризнанном Приднестровье оккупационные власти накануне якобы зафиксировали три факта "террористических" атак, а именно: на здание "Мингосбезопасности" в Тирасполе; воинскую часть в заборах и радиотелецентр в Маяках.

После чего президент Молдовы созвала заседание Совета безопасности, а в ответ "руководство" Приднестровья, установило красный уровень террористической опасности и объявило о "защите интересов республики".

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть сигналы о планах России получить выход в Молдову и в частности в непризнанное Приднестровье. Глава государства заверил, что украинцы будут защищать свою землю.

Добавим, ранее в России назвали целями войны против Украины захват южных областей страны и получение сухопутного выхода в непризнанное Приднестровье якобы для "защиты" русскоязычных.

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