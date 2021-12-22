Молдова назначила нового посла в Украине: что о нем известно
Сегодня, 22 декабря, во время заседания правительства Молдовы было одобрено назначение нового посла Молдовы в Украине. Им стал Валериу Кивер.
Что известно о новом после Молдовы в Украине:
- с 2010 по 2013 год - был чрезвычайным и полномочным послом в Австрии и постоянным представителем Молдовы при ОБСЕ и ООН в Вене.
- с 2013 по 2015 год занимал должность заместителя министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы;
- сегодня Кивер занимает пост главы офиса программы ОБСЕ в столице Таджикистана Душанбе.