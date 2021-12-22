RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Молдова призначила нового посла в Україні: що про нього відомо

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 22 грудня, під час засідання уряду Молдови було схвалено призначення нового посла Молдови в Україні. Ним став Валеріу Ківер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Що відомо про нового посла Молдови в Україні:

  • з 2010 по 2013 рік - був надзвичайним та повноважним послом в Австрії й постійним представником Молдови при ОБСЄ та ООН у Відні.
  • з 2013 по 2015 рік обіймав посаду заступника міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови;
  • сьогодні Ківер обіймає посаду голови Офісу програми ОБСЄ у столиці Таджикистану Душанбе.
Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаМолдова