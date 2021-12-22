Молдова призначила нового посла в Україні: що про нього відомо
Сьогодні, 22 грудня, під час засідання уряду Молдови було схвалено призначення нового посла Молдови в Україні. Ним став Валеріу Ківер.
Що відомо про нового посла Молдови в Україні:
- з 2010 по 2013 рік - був надзвичайним та повноважним послом в Австрії й постійним представником Молдови при ОБСЄ та ООН у Відні.
- з 2013 по 2015 рік обіймав посаду заступника міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови;
- сьогодні Ківер обіймає посаду голови Офісу програми ОБСЄ у столиці Таджикистану Душанбе.