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Молдова назначила нового посла в Украине: что о нем известно

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Среда 22 декабря 2021 19:23
Молдова назначила нового посла в Украине: что о нем известно Фото: новоназначенный посол Молдовы в Украине Валериу Кивер (osce.org)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 22 декабря, во время заседания правительства Молдовы было одобрено назначение нового посла Молдовы в Украине. Им стал Валериу Кивер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Что известно о новом после Молдовы в Украине:

  • с 2010 по 2013 год - был чрезвычайным и полномочным послом в Австрии и постоянным представителем Молдовы при ОБСЕ и ООН в Вене.
  • с 2013 по 2015 год занимал должность заместителя министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы;
  • сегодня Кивер занимает пост главы офиса программы ОБСЕ в столице Таджикистана Душанбе.
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