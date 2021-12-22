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Молдова призначила нового посла в Україні: що про нього відомо

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Середа 22 грудня 2021 19:23
Молдова призначила нового посла в Україні: що про нього відомо Фото: новопризначений посол Молдови в Україні Валеріу Ківер (osce.org)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 22 грудня, під час засідання уряду Молдови було схвалено призначення нового посла Молдови в Україні. Ним став Валеріу Ківер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Що відомо про нового посла Молдови в Україні:

  • з 2010 по 2013 рік - був надзвичайним та повноважним послом в Австрії й постійним представником Молдови при ОБСЄ та ООН у Відні.
  • з 2013 по 2015 рік обіймав посаду заступника міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови;
  • сьогодні Ківер обіймає посаду голови Офісу програми ОБСЄ у столиці Таджикистану Душанбе.
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