Молдова надасть в борг 3 млн кубометрів газу Придністров'ю

"Хочу звернутися до наших співгромадян із Лівобережжя. Правобережжя сьогодні надасть вам допомогу - 3 млн кубометрів газу для того, щоб підтримати тиск у системі", - заявив Речан.

Він зауважив, що Євросоюз надасть 30 млн євро на закупівлю природного газу. Цей газ буде використаний для виробництва електроенергії на Молдовській ГРЕС для Правого берега за "докризовими цінами", а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.

Також уряд Молдови та ЄС працюють над дворічним пакетом допомоги для зміцнення енергетичної стійкості всієї країни.

"По суті, Євросоюз знову приходить на допомогу Молдові. І це не просто слова. ЄС надає реальну допомогу: тепло, світло, безпеку для всіх нас. Кишинів зробив усе можливе, щоб постачання газу відновилося, і сьогоднішнє рішення наочно демонструє, що проблеми, які створили не ми, можуть бути вирішені завдяки спільним зусиллям", - сказав Речан.

Енергетична криза в Придністров'ї

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна повністю припинила транзит російського газу в Молдову та країни ЄС. Це призвело до того, що Придністров'я також залишилося без опалення і гарячої води.

Водночас, у Молдові попередили, що енергосистема Придністров'я може вийти з ладу, оскільки в ній спостерігається гострий дефіцит електроенергії. Водночас Молдова запропонувала владі невизнаної "республіки" закупити газ з Європи власним коштом, однак та відмовилася.