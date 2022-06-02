Молдова начала переговоры о поставках летального оружия из ЕС

Молдова начала переговоры с партнерами из Европейского союза о поставках летальных вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление молдавского премьера Натальи Гаврилицы в эфире телеканала "Молдова 1" .

По ее словам, Молдова обратилась к европейским партнером с запросом на оружие для укрепления своих границ.

"Естественно, также обсуждаем со странами ЕС поддержку другого рода. Пока это предварительные дискуссии. Мы решаем, понадобится нам летальное оружие или нет", - отметила Гаврилица.