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Молдова начала переговоры о поставках летального оружия из ЕС

Новина українською →
Кишинев, Четверг 02 июня 2022 22:22
Молдова начала переговоры о поставках летального оружия из ЕС Фото: премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица (flickr.com/parliamentrm)
Автор: Сергей Новиков

Молдова начала переговоры с партнерами из Европейского союза о поставках летальных вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление молдавского премьера Натальи Гаврилицы в эфире телеканала "Молдова 1".

По ее словам, Молдова обратилась к европейским партнером с запросом на оружие для укрепления своих границ.

"Естественно, также обсуждаем со странами ЕС поддержку другого рода. Пока это предварительные дискуссии. Мы решаем, понадобится нам летальное оружие или нет", - отметила Гаврилица.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия должна вывести свои войска с оккупированного Приднестровья, поскольку ее военное присутствие нарушает нейтралитет Кишинева.

Кроме того, стало известно, что Британия и США могут вооружить Молдову по запросу властей.

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