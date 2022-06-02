Молдова почала переговори про постачання летальної зброї з ЄС

Молдова почала переговори з партнерами з Європейського союзу про постачання летальних озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву молдавського прем'єра Наталії Гавріліци в ефірі телеканалу "Молдова 1" .

За її словами, Молдова звернулася до європейських партнерів із запитом на зброю для зміцнення своїх кордонів.

"Природно, також обговорюємо з країнами ЄС підтримку іншого роду. Поки це попередні дискусії. Ми вирішуємо, знадобиться нам летальна зброя чи ні", - зазначила Гавріліца.