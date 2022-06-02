Молдова почала переговори про постачання летальної зброї з ЄС
Молдова почала переговори з партнерами з Європейського союзу про постачання летальних озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву молдавського прем'єра Наталії Гавріліци в ефірі телеканалу "Молдова 1".
За її словами, Молдова звернулася до європейських партнерів із запитом на зброю для зміцнення своїх кордонів.
"Природно, також обговорюємо з країнами ЄС підтримку іншого роду. Поки це попередні дискусії. Ми вирішуємо, знадобиться нам летальна зброя чи ні", - зазначила Гавріліца.
Нагадаємо, раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія повинна вивести свої війська з окупованого Придністров'я, оскільки її військова присутність порушує нейтралітет Кишинева.
Крім того, стало відомо, що Британія і США можуть озброїти Молдову за запитом влади.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.