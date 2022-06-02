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Молдова почала переговори про постачання летальної зброї з ЄС

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Кишинів, Четвер 02 червня 2022 22:22
Молдова почала переговори про постачання летальної зброї з ЄС Фото: прем'єр-міністр Молдови Наталія Гавріліца (flickr.com/parliamentrm)
Автор: Сергей Новиков

Молдова почала переговори з партнерами з Європейського союзу про постачання летальних озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву молдавського прем'єра Наталії Гавріліци в ефірі телеканалу "Молдова 1".

За її словами, Молдова звернулася до європейських партнерів із запитом на зброю для зміцнення своїх кордонів.

"Природно, також обговорюємо з країнами ЄС підтримку іншого роду. Поки це попередні дискусії. Ми вирішуємо, знадобиться нам летальна зброя чи ні", - зазначила Гавріліца.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія повинна вивести свої війська з окупованого Придністров'я, оскільки її військова присутність порушує нейтралітет Кишинева.

Крім того, стало відомо, що Британія і США можуть озброїти Молдову за запитом влади.

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