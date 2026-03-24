"Ситуація дуже складна": Молдова на межі ЧС в енергетиці через атаку Росії на Україну

"Нічні удари призвели до відключення основної лінії електропередач, яка забезпечує Молдову електроенергією – лінії Вулканешти – Ісакча. Було задіяно чотири лінії міжз'єднання з Румунією, проте ситуація залишається складною", - зазначив Мунтяну.

За його словами, Росія несе за це одноосібну відповідальність. Він також підкреслив, що уряд Молдови повинен діяти оперативно та відповідально.

"Сьогодні о 13:00 я скликав засідання уряду, і ми запропонуємо запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі на 60 днів. Це не міра паніки, а міра відповідальності. Це необхідний крок, щоб діяти швидко, скоординовано та на користь людей", - додав він.

Він також зазначив, що в другій половині дня вирушить до парламенту разом із міністрами та відповідальними за управління ситуацією, щоб надати всі аргументи та необхідні заходи, а також запросити підтримку депутатів.

"Введення надзвичайного стану дозволить нам діяти швидше: мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру та, за необхідності, застосувати додаткові заходи для пом'якшення наслідків кризи", - підсумував Мунтяну.

Президент Молдови Мая Санду назвала удари по енергетиці воєнним злочином РФ.

"Удари Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі в Україні – це воєнний злочин і напад на всіх нас. Нічні удари розірвали ключовий енергетичний зв'язок Молдови з Європою", - зазначила Санду.

За її словами, альтернативні маршрути існують, але ситуація залишається нестабільною, Росія несе за це повну відповідальність.

Біля ЛЕП зафіксовані дрони

Зазначається, що у безпосередній близькості від пошкодженої інфраструктури ЛЕП було виявлено збиті дрони. Це потребує обмеження доступу для технічних команд та проведення робіт з розмінування для безпечного виконання необхідних робіт.