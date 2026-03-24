"Ситуація дуже складна": Молдова на межі ЧС в енергетиці через атаку Росії на Україну

Молдова на тлі масованих ударів РФ по енергосистемі вже сьогодні, 24 березня, може ввести надзвичайний стан у енергетиці строком на 60 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Молдови Олександру Мунтяну.
"Нічні удари призвели до відключення основної лінії електропередач, яка забезпечує Молдову електроенергією – лінії Вулканешти – Ісакча. Було задіяно чотири лінії міжз'єднання з Румунією, проте ситуація залишається складною", - зазначив Мунтяну.
За його словами, Росія несе за це одноосібну відповідальність. Він також підкреслив, що уряд Молдови повинен діяти оперативно та відповідально.
"Сьогодні о 13:00 я скликав засідання уряду, і ми запропонуємо запровадити надзвичайний стан в енергетичному секторі на 60 днів. Це не міра паніки, а міра відповідальності. Це необхідний крок, щоб діяти швидко, скоординовано та на користь людей", - додав він.
Він також зазначив, що в другій половині дня вирушить до парламенту разом із міністрами та відповідальними за управління ситуацією, щоб надати всі аргументи та необхідні заходи, а також запросити підтримку депутатів.
"Введення надзвичайного стану дозволить нам діяти швидше: мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру та, за необхідності, застосувати додаткові заходи для пом'якшення наслідків кризи", - підсумував Мунтяну.
Президент Молдови Мая Санду назвала удари по енергетиці воєнним злочином РФ.
"Удари Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі в Україні – це воєнний злочин і напад на всіх нас. Нічні удари розірвали ключовий енергетичний зв'язок Молдови з Європою", - зазначила Санду.
За її словами, альтернативні маршрути існують, але ситуація залишається нестабільною, Росія несе за це повну відповідальність.
Зазначається, що у безпосередній близькості від пошкодженої інфраструктури ЛЕП було виявлено збиті дрони. Це потребує обмеження доступу для технічних команд та проведення робіт з розмінування для безпечного виконання необхідних робіт.
Нагадаємо, увечері 23 березня через удари Росії по Україні відключилась транскордонна лінія електропередач, яка з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії. Ситуація залишається нестабільною.
Також наприкінці січня в Молдові стався частковий блекаут через обстріли Росії.Тоді на лінії 400 кВ "Ісакча - Вулканешти - МДРЕС" зафіксували падіння напруги, що спровокувало аварійний збій.