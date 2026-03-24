"Ситуация очень сложная": Молдова на грани ЧС в энергетике из-за атаки России на Украину

12:59 24.03.2026 Вт
2 мин
Что стало причиной подготовки к такому решению?
aimg Константин Широкун
Фото: Молдова может ввести чрезвычайное положение в энергетике (Getty Images)

Молдова на фоне массированных ударов РФ по энергосистеме уже сегодня, 24 марта, может ввести чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Молдовы Александру Мунтяну.

Читайте также: Масштабные обстрелы Украины ударили по энергетике Молдовы: что известно

"Ночные удары привели к отключению основной линии электропередач, которая обеспечивает Молдову электроэнергией - линии Вулканешты - Исакча. Было задействовано четыре линии межсоединения с Румынией, однако ситуация остается сложной", - отметил Мунтяну.

По его словам, Россия несет за это единоличную ответственность. Он также подчеркнул, что правительство Молдовы должно действовать оперативно и ответственно.

"Сегодня в 13:00 я созвал заседание правительства, и мы предложим ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 60 дней. Это не мера паники, а мера ответственности. Это необходимый шаг, чтобы действовать быстро, скоординировано и в пользу людей", - добавил он.

Он также отметил, что во второй половине дня отправится в парламент вместе с министрами и ответственными за управление ситуацией, чтобы предоставить все аргументы и необходимые меры, а также запросить поддержку депутатов.

"Введение чрезвычайного положения позволит нам действовать быстрее: мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру и, при необходимости, применить дополнительные меры для смягчения последствий кризиса", - подытожил Мунтяну.

Президент Молдовы Майя Санду назвала удары по энергетике военным преступлением РФ.

"Удары России по гражданской энергетической инфраструктуре в Украине - это военное преступление и нападение на всех нас. Ночные удары разорвали ключевую энергетическую связь Молдовы с Европой", - отметила Санду.

По ее словам, альтернативные маршруты существуют, но ситуация остается нестабильной, Россия несет за это полную ответственность.

Возле ЛЭП зафиксированы дроны

Отмечается, что в непосредственной близости от поврежденной инфраструктуры ЛЭП были обнаружены сбитые дроны. Это требует ограничения доступа для технических команд и проведения работ по разминированию для безопасного выполнения необходимых работ.

Что предшествовало

Напомним, вечером 23 марта из-за ударов России по Украине отключилась трансграничная линия электропередач, которая соединяет энергосистемы Молдовы и Румынии. Ситуация остается нестабильной.

Также в конце января в Молдове произошел частичный блэкаут из-за обстрелов России.тогда на линии 400 кВ "Исакча - Вулканешты - МДРЭС" зафиксировали падение напряжения, что спровоцировало аварийный сбой.

