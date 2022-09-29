Молдова може відмовитись від поставок "Газпрому". Розглядає декілька сценаріїв

За словами міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину, наразі Молдова очікує від російського "Газпрому" виконання умов контракту, який було підписано восени 2021 року. Водночас аби зменшити ризики припинення поставок природного газу, Молдова розглядає декілька сценаріїв.

Спину додав, що , влада "закуповує мазут для Termoelectrica, поповнює запаси газу, вживає заходів щодо скорочення споживання". Тим часом Energocom вже готується до закупівлі газу на ринку.

"Молдова - маленька країна, але вона заслуговує на повагу від інших країн світу, якими б великими чи маленькими вони не були. Наш першочерговий інтерес полягає в тому, щоб молдовські громадяни жили в мирі, в безпеці, мали хороші та стабільні доходи. Ось чому важливо чинити опір", - додає міністр.