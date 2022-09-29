Молдова может отказаться от поставок "Газпрома". Рассматривает несколько сценариев

По словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спину, в настоящее время Молдова ожидает от российского "Газпрома" выполнения условий контракта, подписанного осенью 2021 года. В то же время, чтобы уменьшить риски прекращения поставок природного газа, Молдова рассматривает несколько сценариев.

Спину добавил, что власти "закупают мазут для Termoelectrica, пополняют запасы газа, принимают меры по сокращению потребления". Тем временем Energocom уже готовится к закупке газа на рынке.

"Молдова - маленькая страна, но она заслуживает уважения от других стран мира, какими бы большими или маленькими они ни были. Наш первоочередной интерес состоит в том, чтобы молдавские граждане жили в мире, в безопасности, имели хорошие и стабильные доходы. Вот почему важно сопротивляться", - добавляет министр.