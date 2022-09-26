Група країн ЄС наполягає на обмеженні цін на газ

Група країн Європейського Союзу хоче спонукати Брюссель до встановлення загальноблокової стелі цін на газ. Пропозицію готові підтримати десять країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше цього місяця ЄС запропонував пакет екстрених заходів для боротьби зі зростаючими цінами на енергоносії, але уникав обмеження цін на газ, ідея, яка розділила 27 країн-членів блоку.

Прихильники планують посилити тиск на Брюссель листом з проханням до Європейської комісії внести пропозиції щодо граничної ціни на газ для обговорення на зустрічі міністрів енергетики ЄС у п'ятницю, після чого якнайшвидше піде законодавча пропозиція.

"Ми визнаємо зусилля, зроблені Єврокомісією, та заходи, які вона запропонувала для подолання кризи. Але нам ще належить вирішити найсерйознішу проблему: оптову ціну на природний газ", - йдеться у проекті листа.

Представники ЄС заявили, що близько 10 країн розглядають можливість підписання листа, зокрема Бельгія, Італія, Польща, Мальта та Греція.

У листі, адресованому комісару ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, міститься заклик до обмеження цін на всі оптові угоди з газом. Дипломати вели переговори щодо листа у понеділок, і його зміст ще може змінитися.

У проекті йдеться, що обмеження цін на газ допоможе країнам приборкати "невиправданий інфляційний тиск", що падає на домогосподарства та підприємства, і може бути розроблено таким чином, щоб забезпечити надійність постачання.

Інші держави виступають проти обмеження цін на газ, що викликає сумніви, що будь-яка пропозиція ЄС отримає достатню підтримку.

Німеччина, Нідерланди та Данія заявляють, що обмеження цін може поставити під загрозу безпеку поставок, підірвавши здатність ЄС залучити постачання газу цієї зими.

Росія скоротила постачання газу до Європи після того, як Захід ввів санкції проти Москви, яка вторглася в Україну, внаслідок чого країни змушені шукати альтернативні джерела постачання.

Наразі Європейська комісія запропонувала надзвичайні заходи ЄС, у тому числі збори за непередбачений прибуток з енергетичних компаній та скорочення споживання електроенергії. Країни ЄС обговорюють ці пропозиції та можуть схвалити їх, коли міністри енергетики ЄС зустрінуться у п'ятницю.

Тим часом інші пропозиції ЄС перебувають у розробці, включаючи підтримку ліквідності для енергетичних компаній та додаткові заходи щодо зниження цін на газ.

Очікувалося, що цього тижня Єврокомісія опублікує оновлену інформацію про нові заходи, які вона вивчає, але офіційні особи ЄС заявили у понеділок, що наразі це очікується на початку жовтня.