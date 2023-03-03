Молдова може приєднатись до частини санкцій ЄС проти Росії

"Було вирішено, що Молдова не відразу приєднуватиметься до певних обмежувальних заходів, включаючи санкції. Тепер ми переоцінюємо деякі рішення, прийняті раніше, і найближчим часом представимо нові", - сказав міністр.

За його словами, будь-які заходи такого роду вимагають конкретних дій в фінансових установах Молдови.

"Поки що ми аналізуємо, як Молдова реагуватиме у певних галузях. Наша позиція щодо санкцій є абсолютно зрозумілою. Наш ступінь приєднання до санкцій значно зросте", - сказав Попеску.

Міністр зазначив, що в ЄС діє 38 санкційних режимів, які використовуються як правова основа для розробки санкцій, з яких до 21 санкції Молдова вже приєдналася.