UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молдова може приєднатись до частини санкцій ЄС проти Росії

Фото: міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Найближчим часом Молдова перегляне перелік санкцій Євросоюзу проти Росії, до яких вона може приєднатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, яку приводить Newsmaker.

"Було вирішено, що Молдова не відразу приєднуватиметься до певних обмежувальних заходів, включаючи санкції. Тепер ми переоцінюємо деякі рішення, прийняті раніше, і найближчим часом представимо нові", - сказав міністр.

За його словами, будь-які заходи такого роду вимагають конкретних дій в фінансових установах Молдови.

"Поки що ми аналізуємо, як Молдова реагуватиме у певних галузях. Наша позиція щодо санкцій є абсолютно зрозумілою. Наш ступінь приєднання до санкцій значно зросте", - сказав Попеску.

Міністр зазначив, що в ЄС діє 38 санкційних режимів, які використовуються як правова основа для розробки санкцій, з яких до 21 санкції Молдова вже приєдналася.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз не зобов'язує Молдову приєднуватися до санкцій проти РФ, але буде радий руху країни в цьому напрямку.

Влада Румунії запропонує Європейському Союзу ввести окремі санкції проти держави-агресора Росії, через спроби Кремля дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Проти олігархів, звинувачених у сприянні дестабілізації в Молдові та потенційному поваленні її проєвропейського уряду, мають бути запроваджені санкції Європейського Союзу

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМолдоваСанкції проти РосіїВійна в Україні