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Молдова може перенести українські КПП на свою територію

12:16 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Молдова може перенести українські КПП на свою територію Фото: Українські КПП можу запрацювати в Молдові (Getty Images)
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Можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на територію Молдови наразі дійсно розглядається.

Про це заявила очільниця молдовського МВС Даніела Місаїл-Нікітін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За словами міністерки, такі заходи допоможуть знизити ризики, спричинені війною в Україні та російськими атаками поблизу молдовського державного кордону.

Вона пояснила, що через регулярні російські удари по прикордонних районах України Молдова відкликала своїх прикордонників і митників із чотирьох пунктів пропуску, розташованих на українській території.

Наразі Кишинів веде переговори з Києвом, щоб українські прикордонники також працювали на території Молдови та здійснювали спільний контроль.

Місаїл-Нікітін звертає увагу на те, що йдеться про мінімально необхідні заходи для зменшення ризиків, пов'язаних із війною в Україні та атаками поблизу державного кордону.

"Наразі, як я вже казала, є два прикордонні пункти. На основі домовленостей, досягнутих з українською стороною. Звісно, у майбутньому, у середньостроковій перспективі, ми проаналізуємо й інші пункти, залежно від ступеня ризику інцидентів, що вже сталися", - наголосила Місаїл-Нікітін.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Мінінфраструктури планує перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн через обстріли.

Також нещодавно стало відомо, що Польща допустила перенесення прикордонного контролю на свою територію через безпекові ризики в Україні.

До речі, нещодавно через російський ракетний удар по Україні поблизу польського кордону довелося евакуювати два пункти пропуску - "Дорогуськ" та "Зосін".

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