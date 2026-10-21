Молдова может перенести украинские КПП на свою территорию
Возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на территорию Молдовы действительно рассматривается.
Об этом заявила глава молдавского МВД Даниэла Мисаил-Никитин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
По словам министра, такие меры помогут снизить риски, вызванные войной в Украине и российскими атаками вблизи молдавской государственной границы.
Она объяснила, что из-за регулярных российских ударов по приграничным районам Украины Молдова отозвала своих пограничников и таможенников из четырех пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.
Кишинев ведет переговоры с Киевом, чтобы украинские пограничники также работали на территории Молдовы и осуществляли совместный контроль.
Мисаил-Никитин обращает внимание на то, что речь идет о минимально необходимых мерах по уменьшению рисков, связанных с войной в Украине и атаками вблизи государственной границы.
"Сейчас, как я уже говорила, есть два пограничных пункта. На основе договоренностей, достигнутых с украинской стороной. Конечно, в будущем, в среднесрочной перспективе, мы проанализируем и другие пункты, в зависимости от степени риска произошедших инцидентов", - подчеркнула Мисаил-Никитин.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Мининфраструктуры планирует перенести пункты пропуска на территорию соседних стран из-за обстрелов.
Также недавно стало известно, что Польша допустила перенос пограничного контроля на свою территорию из-за атак РФ в Украине.
Кстати, недавно из-за российского ракетного удара по Украине вблизи польской границы пришлось эвакуировать два пункта пропуска - "Дорогуск" и "Зосин".