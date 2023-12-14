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Молдова може налагодити відносини з РФ, навіть на чолі з Путіним. Санду назвала умову

Архівне фото: президент Молдови Майя Санду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Молдова і Росія можуть поліпшити свої взаємини, навіть якщо при владі в Кремлі буде диктатор Володимир Путін.

Про це заявив президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За її словами, Росії необхідно змінити своє ставлення до Молдови та її громадян. 

"Ми підтримуємо дружні відносини і співпрацюємо з усіма країнами, які поважають інтереси наших громадян. Це для нас відправна точка й основний принцип зовнішньої політики. Усі країни, які поважають інтереси нашої країни, які поважають громадян Молдови, - це дружні країни, це наші партнери", - сказала вона. 

Росія не поважає Молдову

Однак Санду уточнила, що РФ шантажує країну, кожні два дні погрожує їй і утримує на території Молдови свої війська. Тому в такій ситуації говорити про дружні відносини не доводиться.

"Коли Росія змінить своє ставлення до Молдови та її громадян, нам буде легше відновити ці відносини", - сказала президент Молдови.

Водночас журналісти запитали в неї про майбутнє відносин Молдови та Росії навіть у разі, якщо Путін переможе на президентських виборах у 2024 році. Санду допускає зміну відносин і за таких умов теж. 

Вплив РФ на Молдову

Нагадаємо, раніше проросійська партія "Шор" у Молдові організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Майї Санду. У червні 2023 року Конституційний суд Молдови заборонив діяльність "Шор".

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія підкуповує виборців на місцевих виборах, які пройшли у листопаді.

Крім того, Кишинів намагається боротися з російською пропагандою. У жовтні 2023 року у Молдові заблокували доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ.

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