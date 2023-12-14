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Молдова может наладить отношения с РФ, даже во главе с Путиным. Санду назвала условие

Архивное фото: президент Молдовы Майя Санду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Молдова и Россия могут улучшить свои взаимоотношения, даже если у власти в Кремле будет диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По ее словам, России необходимо изменить свое отношение к Молдове и ее гражданам. 

"Мы поддерживаем дружеские отношения и сотрудничаем со всеми странами, которые уважают интересы наших граждан. Это для нас отправная точка и основной принцип внешней политики. Все страны, которые уважают интересы нашей страны, которые уважают граждан Молдовы, - это дружественные страны, это наши партнеры", - сказала она.

Россия не уважает Молдову

Однако Санду уточнила, что РФ шантажирует страну, каждые два дня угрожает ей и удерживает на территории Молдовы свои войска. Поэтому в такой ситуации говорить о дружеских отношениях не приходится.

"Когда Россия изменит свое отношение к Молдове и ее гражданам, нам будет легче восстановить эти отношения", - сказала президент Молдовы.

В то же время журналисты спросили у нее о будущем отношений Молдовы и России даже в случае, если Путин победит на президентских выборах в 2024 году. Санду допускает изменение отношений и при таких условиях тоже.

Влияние РФ на Молдову

Напомним, ранее пророссийская партия "Шор" в Молдове организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и требовала импичмента президента Майи Санду. В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы запретил деятельность "Шор".

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия подкупает прошедших в ноябре избирателей на местных выборах.

Кроме того, Кишинев пытается сражаться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокирован доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ.

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