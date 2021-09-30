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Молдова на месяц продлила контракт на поставку газа из России: названа причина

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Кишинев, Четверг 30 сентября 2021 21:08
Молдова на месяц продлила контракт на поставку газа из России: названа причина Фото: Молдова на месяц продлила контракт на поставку российского газа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Молдова газовый контракт с Россией, который истекает в сентябре, до конца октября. На этот шаг стороны пошли, чтобы не ставить под угрозу краткосрочные поставки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну.

"Продолжаются дискуссии о контракте на поставку газа для Молдовы. Чтобы не ставить под угрозу поставки газа в краткосрочной перспективе, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта на поставку газа между "МолдовойГазом" и "Газпромом" на один месяц", - написал министр на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что контракт продлен на тех же условиях, на которых Молдова получила газ в сентябре.

Спыну пообещал 1 октября организовать пресс-конференцию и рассказать более подробно о ситуации с газовым контрактом.

Напомним, Венгрия и Россия 27 сентября подписали контракт о поставках газа в обход Украины. Украинская сторона раскритиковала Будапешт за новое соглашение с Москвой, в ответной реакции венгерский МИД назвал такую позицию Киева вмешательством во внутренние дела.

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