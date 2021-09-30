Молдова на місяць продовжила контракт на постачання газу з Росії: названа причина

Молдова газовий контракт з Росією, який закінчується у вересні, до кінця жовтня. На цей крок сторони пішли, щоб не ставити під загрозу короткострокові постачання газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину .

"Тривають дискусії про контракт на постачання газу для Молдови. Щоб не ставити під загрозу постачання газу в короткостроковій перспективі, кілька хвилин тому ми підтвердили продовження контракту на постачання газу між "Молдовою" і "Газпромом" на один місяць", - написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

Він уточнив, що контракт продовжено на тих же умовах, на яких Молдова отримала газ у вересні.

Спину пообіцяв 1 жовтня організувати пресконференцію і розповісти більш детально про ситуацію з газовим контрактом.