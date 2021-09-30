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Молдова на місяць продовжила контракт на постачання газу з Росії: названа причина

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Кишинів, Четвер 30 вересня 2021 21:08
Молдова на місяць продовжила контракт на постачання газу з Росії: названа причина Фото: Молдова на місяць продовжила контракт на постачання російського газу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Молдова газовий контракт з Росією, який закінчується у вересні, до кінця жовтня. На цей крок сторони пішли, щоб не ставити під загрозу короткострокові постачання газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину.

"Тривають дискусії про контракт на постачання газу для Молдови. Щоб не ставити під загрозу постачання газу в короткостроковій перспективі, кілька хвилин тому ми підтвердили продовження контракту на постачання газу між "Молдовою" і "Газпромом" на один місяць", - написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

Він уточнив, що контракт продовжено на тих же умовах, на яких Молдова отримала газ у вересні.

Спину пообіцяв 1 жовтня організувати пресконференцію і розповісти більш детально про ситуацію з газовим контрактом.

Нагадаємо, Угорщина і Росія 27 вересня підписали контракт про постачання газу в обхід України. Українська сторона розкритикувала Будапешт за нову угоду з Москвою, у відповідній реакції угорське МЗС назвало таку позицію Києва втручанням у внутрішні справи.

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