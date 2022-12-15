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Молдова хоче збільшити свій оборонний бюджет через нещодавні падіння російських ракет

Фото: Молдова хоче збільшити свій оборонний бюджет через нещодавні падіння російських ракет (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

Уряд Молдови схвалив рішення збільшити оборонний бюджет через нещодавні падіння російських ракет на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Міноборони Анатолія Носатого.

Міністр зазначив, що кошти підуть на посилення безпеки країни у сфері повітряної оборони. Поки мовиться лише про радар. Систему ППО вдасться придбати не раніше ніж через рік.

"Поки ми не прояснимо своє майбутнє: чи залишиться Молдова нейтральною державою, чи громадяни захочуть піти іншим шляхом, і поки ми дотримуємося нейтралітету, потрібно дбати про сектор нашої оборони", - вказав Носатий.

До слова, після рішення уряду оборонний бюджет країни зросте на 68,2% - до 2 мільярдів 21 мільйона леїв

Нагадаємо, 5 грудня під час масованого обстрілу України Росією на територію Молдови впала ракета.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до інциденту точно має відношення РФ.

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Молдова