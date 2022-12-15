Молдова хочет увеличить свой оборонный бюджет из-за недавних падений российских ракет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минобороны Анатолия Носатого.

Министр отметил, что деньги пойдут на усиление безопасности страны в сфере воздушной обороны. Пока говорится только о радаре. Систему ПВО удастся приобрести не раньше чем через год.

"Пока мы не проясним свое будущее: останется ли Молдова нейтральным государством или граждане захотят пойти другим путем, и пока мы придерживаемся нейтралитета, нужно заботиться о секторе нашей обороны", - указал Носатый.

К слову, после решения правительства оборонный бюджет страны вырастет на 68,2% - до 2 миллиардов 21 миллиона леев.