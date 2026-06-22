В МЗС спростували "роз'єднання" України та Молдови на шляху в ЄС

Україна та Молдова продовжують разом рухатися до вступу в ЄС, і підстав про "роз'єднання" їхніх євроінтеграційних шляхів немає.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий в коментарі журналістам.

У відомстві звернули увагу на інтерпретації заяв президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками саміту ЄС-Молдова. Тихий пояснив, що у коментарях йшлося виключно про Республіки Молдова, а не про порівняння чи протиставлення двох держав.

За його словами, після відкриття першого кластера переговорів подальший рух відбувається за чіткою методологією Єврокомісії. Вона передбачає індивідуальну оцінку кожної країни-кандидата згідно із досягненнями у виконанні внутрішніх бенчмарків (IBAR).

Водночас у МЗС підкреслили, що Київ та Кишинів проходять етапи європейської інтеграції послідовно та синхронно.

"Сторона ЄС неодноразово відзначала виконання обома країнами необхідних умов для відкриття переговорних кластерів. Тому підстав для висновків про якесь нібито "роз'єднання" немає", - наголосив Тихий.

Речник МЗС додав, що Україна розраховує на справедливий та об’єктивний підхід з боку ЄС у межах подальшого процесу розширення.

Вступ України в ЄС

Нагадаємо, 15 червня Україна офіційно відкрила перший переговорний кластер "Основи" в межах процесу вступу до ЄС. Він охоплює ключові сфери, зокрема верховенство права, судову систему, захист основоположних прав і свобод, а також функціонування демократичних інституцій.

Для набуття членства в ЄС Україна має пройти шість переговорних кластерів та гармонізувати національне законодавство з європейськими стандартами.