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Молдова хочет поднять вопрос Приднестровья во время переговоров по миру в Украине

14:54 28.06.2026 Вс
2 мин
В повестку дня мирных переговоров могут добавить ещё одну деликатную тему
aimg Мария Науменко
Молдова хочет поднять вопрос Приднестровья во время переговоров по миру в Украине Фото: президент Молдовы Мая Санду (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кишинев хочет вынести одну из своих самых болезненных проблем на международный уровень. Речь идет о русском военном присутствии в Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Point.

Президент Молдовы Мая Санду подчеркнула, что Приднестровский регион является неотъемлемой частью страны, а его будущее обсуждается в контексте европейской интеграции.

По ее словам, главной проблемой остается незаконное присутствие российских военных.

"Приднестровский регион - часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и Приднестровский регион, - добавила она. - Понятно, что каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они (европейские партнеры - ред.) ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему".

Лидер Молдовы также подчеркнула, что вопрос вступления Молдовы в Европейский Союз решается в Брюсселе, а не в Москве.

Какую роль могут сыграть переговоры по миру в Украине

По словам Санду, если состоятся переговоры о завершении войны в Украине, Европейский Союз может также поднять вопрос Приднестровья.

В частности, речь идет о мирном выводе российских войск из региона, которое Кишинев называет одним из ключевых приоритетов.

Напомним, в июнеУкраина официально открыла первый переговорный кластер "Основы" на пути вступления в ЕС.

После этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что дальнейший прогресс Украины и Молдовы будет оцениваться отдельно - по принципу "собственных заслуг".

В то же время в МИД Украины подчеркнули, что это не означает разъединение евроинтеграционных путей двух стран, ведь Киев и Кишинев продолжают движение к членству синхронно.

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