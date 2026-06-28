Молдова хочет поднять вопрос Приднестровья во время переговоров по миру в Украине
Кишинев хочет вынести одну из своих самых болезненных проблем на международный уровень. Речь идет о русском военном присутствии в Приднестровье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Point.
Президент Молдовы Мая Санду подчеркнула, что Приднестровский регион является неотъемлемой частью страны, а его будущее обсуждается в контексте европейской интеграции.
По ее словам, главной проблемой остается незаконное присутствие российских военных.
"Приднестровский регион - часть Республики Молдова, конечно, мы обсуждаем и Приднестровский регион, - добавила она. - Понятно, что каждый раз и мы поднимаем эту тему, и они (европейские партнеры - ред.) ее поднимают. Надеемся, вместе мы сможем решить эту проблему".
Лидер Молдовы также подчеркнула, что вопрос вступления Молдовы в Европейский Союз решается в Брюсселе, а не в Москве.
Какую роль могут сыграть переговоры по миру в Украине
По словам Санду, если состоятся переговоры о завершении войны в Украине, Европейский Союз может также поднять вопрос Приднестровья.
В частности, речь идет о мирном выводе российских войск из региона, которое Кишинев называет одним из ключевых приоритетов.
Напомним, в июнеУкраина официально открыла первый переговорный кластер "Основы" на пути вступления в ЕС.
После этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что дальнейший прогресс Украины и Молдовы будет оцениваться отдельно - по принципу "собственных заслуг".
В то же время в МИД Украины подчеркнули, что это не означает разъединение евроинтеграционных путей двух стран, ведь Киев и Кишинев продолжают движение к членству синхронно.