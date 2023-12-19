Молдова хоче модернізувати систему ППО, щоб захистити країну від можливої агресії РФ

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Речан заявив про це за три дні після того, як парламент Молдови затвердив нову стратегію безпеки, що визначає РФ як найбільшу загрозу безпеці країни та її проєвропейського уряду.

Також прем'єр повідомив, що Молдова має намір за допомогою своїх союзників по ЄС і НАТО придбати сучасну систему протиповітряної оборони для захисту своїх аеропортів і основних об'єктів інфраструктури.

Нейтралітет не захистить Молдову

"Якщо Кремль вирішить напасти на нас, що ми будемо робити?", - запитав Речан.

За його словами, нейтралітет не захистить Молдову. Речан сказав, що розвинені країни інвестують у свою безпеку, щоб їхні громадяни і бізнес почувалися під захистом.

Він уточнив, що якщо у них цього немає, люди їдуть і забирають із собою свій капітал. І це те, що, за його словами, зараз відбувається в Молдові.

Вплив РФ на Молдову

Нагадаємо, раніше проросійська партія "Шор" у Молдові організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Майї Санду. У червні 2023 року Конституційний суд Молдови заборонив діяльність "Шор".

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія підкуповує виборців на місцевих виборах, які пройшли у листопаді.

Крім того, Кишинів намагається боротися з російською пропагандою. У жовтні 2023 року у Молдові заблокували доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ.