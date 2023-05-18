Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС через загрозу з боку Росії, - Санду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду в інтерв’ю AFP .

"Звісно, ніщо не зрівняється з тим, що відбувається в Україні, але ми відчуваємо ризик і вважаємо, що можемо врятувати нашу демократію лише ставши частиною ЄС. Росія буде залишатися джерелом нестабільності у найближчі роки. Ми маємо захистити себе", - сказала Санду.

Вона додала, що розраховує на початок переговорів про вступ у найближчі місяці.

"Ми хотіли б, щоб це (вступ до ЄС, - ред.) відбулося якнайшвидше", - зазначила президент Молдови.