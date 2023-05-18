UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС через загрозу з боку Росії, - Санду

Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, оскільки остерігається загрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду в інтерв’ю AFP.

"Звісно, ніщо не зрівняється з тим, що відбувається в Україні, але ми відчуваємо ризик і вважаємо, що можемо врятувати нашу демократію лише ставши частиною ЄС. Росія буде залишатися джерелом нестабільності у найближчі роки. Ми маємо захистити себе", - сказала Санду.

Вона додала, що розраховує на початок переговорів про вступ у найближчі місяці.

"Ми хотіли б, щоб це (вступ до ЄС, - ред.) відбулося якнайшвидше", - зазначила президент Молдови.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європарламент ухвалив резолюцію із закликом розпочати переговори про членство Молдови в Євросоюзі вже цього року.

Також раніше ми писали, що 19 квітня Молдова надіслала до Брюсселю свій перший звіт про прогрес щодо вступу в ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваВступ в ЄС