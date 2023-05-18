Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС через загрозу з боку Росії, - Санду

Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, оскільки остерігається загрози з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду в інтерв’ю AFP.
"Звісно, ніщо не зрівняється з тим, що відбувається в Україні, але ми відчуваємо ризик і вважаємо, що можемо врятувати нашу демократію лише ставши частиною ЄС. Росія буде залишатися джерелом нестабільності у найближчі роки. Ми маємо захистити себе", - сказала Санду.
Вона додала, що розраховує на початок переговорів про вступ у найближчі місяці.
"Ми хотіли б, щоб це (вступ до ЄС, - ред.) відбулося якнайшвидше", - зазначила президент Молдови.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європарламент ухвалив резолюцію із закликом розпочати переговори про членство Молдови в Євросоюзі вже цього року.
Також раніше ми писали, що 19 квітня Молдова надіслала до Брюсселю свій перший звіт про прогрес щодо вступу в ЄС.
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