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Європарламент закликав розпочати переговори щодо членства Молдови в ЄС цього року

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Страсбург, Середа 19 квітня 2023 16:12
Європарламент закликав розпочати переговори щодо членства Молдови в ЄС цього року Фото: Європарламент закликав розпочати переговори щодо членства Молдови в ЄС цього року (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом розпочати переговори про членство Молдови в Євросоюзі вже цього року. Але є умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У документі, який затвердили євродепутати, йдеться про те, що Молдова продовжує стикатися з російським тиском і спробами Кремля дестабілізувати проєвропейський уряд країни.

При цьому Європарламент підтверджує підтримку членства Молдови у Євросоюзі та визнає прогрес уряду щодо реформ.

"Вони (євродепутати - ред.) закликають розпочати переговори про приєднання до ЄС до кінця 2023 року, якщо Молдова виконає дев'ять кроків, визначених Європейською комісією, необхідні для початку переговорів", - йдеться у резолюції.

Також у документі міститься заклик до ЄС та держав-членів блоку негайно запровадити санкції проти тих, хто замішаний у спробах дестабілізації Молдови. Зокрема, це молдавський олігарх та голова проросійської партії Ілан Шор та колишній депутат Володимир Плахотонюк. Їх також закликали екстрадувати до Молдови у разі затримання.

"За" ухвалення резолюції проголосували 555 депутатів, "проти" - 49, утрималися - 26.

Нагадаємо, раніше президент Євроради Шарль Мішель заявляв, що початок переговорів про членство Молдови та України в ЄС можуть розглянути на грудневому саміті.

Більш детально про те, які вимоги Україні ще потрібно виконати для членства в ЄС, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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