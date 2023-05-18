Молдова хочет поскорее вступить в ЕС из-за угрозы со стороны России, - Санду

Молдова хочет поскорее вступить в ЕС, поскольку опасается угрозы со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду в интервью AFP.
"Конечно, ничто не сравнится с происходящим в Украине, но мы чувствуем риск и считаем, что можем спасти нашу демократию только став частью ЕС. Россия будет оставаться источником нестабильности в ближайшие годы. Мы должны защитить себя", - сказала Санду.
Она добавила, что рассчитывает на начало переговоров о вступлении в ближайшие месяцы.
"Мы хотели бы, чтобы это (вступление в ЕС, - ред.) произошло как можно быстрее", - отметила президент Молдовы.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент принял резолюцию с призывом начать переговоры о членстве Молдовы в Евросоюзе уже в этом году.
Также ранее мы писали, что 19 апреля Молдова направила в Брюссель свой первый отчет о прогрессе вступления в ЕС.
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