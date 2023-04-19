Вступ Молдови в ЄС: Кишинів сьогодні надішле в Брюссель перший звіт про прогрес

Сьогодні, 19 квітня, Молдова надішле до Брюсселю свій перший звіт про прогрес щодо вступу в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

"Сьогодні вперше наша країна представляє та надсилає до Брюсселя наш перший звіт, наш перший внесок у звіт про розширення Європейського Союзу, звіт, який буде розроблений і написаний Європейською комісією до жовтня. У документі дуже детально пояснюється, який рівень нашої адаптації та прогрес у нашому процесі вступу до ЄС у кожній сфері", - сказав міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Він пояснив, що у документі, який містить близько тисячі сторінок, пояснюється прогрес, досягнутий Молдовою в процесі вступу до Європейського Союзу.

Попеску зауважив, що головною метою уряду в Кишиневі є вступ Молдови до ЄС. Міністр запевнив, що Республіка Молдова може розпочати переговори про вступ вже цього року, попри те, що країні ще належить виконати багато роботи для виконання рекомендацій, сформульованих Європейською комісією, особливо у сфері юстиції.

"Нашого прогресу достатньо, щоб, на нашу думку, ЄС прийняв нас на наступному етапі вступу... Наступні місяці нас не хвилюють. У нас є багато роботи, і ми знаємо, що маємо підтримку всіх країн ЄС. Ми не самотні на шляху вступу Республіки Молдова до ЄС", - підсумував Попеску.

Нагадаємо, 23 червня Молдова отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Для початку фактичних переговорів щодо вступу до ЄС Республіка Молдова повинна виконати дев'ять рекомендацій Європейської комісії. Цільовими сферами є: правосуддя, боротьба з корупцією та організованою злочинністю, деолігархізація, реформа державного управління та державних послуг, управління державними фінансами, посилення ролі громадянського суспільства в процесах прийняття рішень та захисту прав людини.

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