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Молдова хоче досягти виведення військ РФ з Придністров'я дипломатією, - глава МЗС

Фото: Ніку Попеску, голова МЗС Молдови (twitter.com/nicupopescu)
Автор: Іван Носальський

Молдова має намір використовувати лише переговори для того, щоб досягти виведення російських військ з Придністров'я.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю TV8 заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

"Ми завжди говорили, що нелегальна присутність російських військ на території Молдови є фактором нестабільності і для республіки, і для регіону. Єдиний метод, яким ми хочемо досягти цієї мети (виведення військ РФ з регіону - ред.) - це дипломатія, переговори та діалог з російською стороною та Придністров'ям", - наголосив Попеску.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Травня Санду неодноразово закликала Росію вивести свої війська з Придністров'я. Вона наголошувала, що їхня присутність порушує нейтралітет країни.

Також ми писали, що, за словами Попеску, російські війська, що знаходяться у Придністров'ї, порушують суверенітет Молдови.

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