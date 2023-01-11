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Молдова хочет достичь вывода войск РФ из Приднестровья дипломатией, - глава МИД

Фото: Нику Попеску, глава МИД Молдовы (twitter.com/nicupopescu)
Автор: Иван Носальский

Молдова намерена использовать только переговоры для того, чтобы добиться вывода российских войск из Приднестровья.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью TV8 заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

"Мы всегда говорили, что нелегальное присутствие российских войск на территории Молдовы является фактором нестабильности и для республики, и для региона. Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели (вывода войск РФ из региона - ред.) - это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем", - подчеркнул Попеску.

Напомним, ранее президент Молдовы Мая Санду неоднократно призывала Россию вывести свои войска из Приднестровья. Она подчеркивала, что их присутствие нарушает нейтралитет страны.

Также мы писали, что, по словам Попеску, российские войска, которые находятся в Приднестровье, нарушают суверенитет Молдовы.

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