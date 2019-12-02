Молдова готовится к прекращению поставок российского газа через Украину

Вопрос поставок газа после 1 января 2020 года вынесен на заседание Высшего совета безопасности Молдовы, которое состоится на этой неделе. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон на брифинге, сообщают местные СМИ.

Как отметил Додон, на сегодняшний день нет определенности в том, что касается транзита газа через территорию Украины.

По его словам, если транзита через Украину не будет, предусмотрено несколько вариантов поставок газа. "На данном этапе их два. Первый - через "Турецкий поток". Здесь все технические детали проработаны и у нас есть возможность получать газ таким образом", - сказал Додон, отметив что речь идет о маршруте через Турцию, Болгарию, Румынию.

"Второй вариант, в случае если понадобятся дополнительные объемы, то они пойдут через Алексеевку - через север, из Украины", - пояснил сказал Додон. По

Президент Молдовы напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" на поставки газа истекает в 2019 году, однако он может быть продлен в ближайшее время.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил содействовать импорту Молдовой газа без участия российского "Газпрома".

Напомним, в июле 2019 года глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина ведет с Молдовой переговоры о транспортировке газа из Европы в эту страну.