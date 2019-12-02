Молдова готується до припинення поставок російського газу через Україну

Питання поставок газу після 1 січня 2020 року винесено на засідання Вищої ради безпеки Молдови, яке відбудеться на цьому тижні. Про це повідомив президент республіки Ігор Додон на брифінгу, повідомляють місцеві ЗМІ.

Як зазначив Додон, на сьогоднішній день немає визначеності у тому, що стосується транзиту газу через територію України.

За його словами, якщо транзиту через Україну не буде, передбачено кілька варіантів поставок газу. "На даному етапі їх два. Перший - через "Турецький потік". Тут всі технічні деталі опрацьовані і у нас є можливість отримувати газ таким чином", - сказав Додон, зазначивши, що мова йде про маршрут через Туреччину, Болгарію, Румунію.

"Другий варіант, у разі якщо знадобляться додаткові обсяги, то вони підуть через Олексіївку - через північ, з України", - пояснив сказав Додон. За

Президент Молдови нагадав, що чинний контракт з "Газпромом" на постачання газу закінчується в 2019 році, однак він може бути продовжено найближчим часом.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України доручив сприяти імпорту Молдовою газу без участі російського "Газпрому".

Нагадаємо, в липні 2019 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна веде переговори з Молдовою про транспортуванні газу з Європи в цю країну.