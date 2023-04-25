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Німеччина передала партію бронетранспортерів Piranha армії Молдови

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Молдова, Вівторок 25 квітня 2023 16:25
Німеччина передала партію бронетранспортерів Piranha армії Молдови Фото: Piranha (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 25 квітня, до Молдови надійшла партія бронетранспортерів Piranha, які країні зобов'язалась передати Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Молдови.

"Це частина партії 19 військових автомобілів, подарованих урядом Федеративної Республіки Німеччина на початку цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші підрозділи прибули до Молдови 10 січня 2023 року.

"Інші мають надійти в Національну армію Молдови протягом року", - додали у Міноборони.

Piranha

Сімейство багатоцільових колісних бронемашин розроблене швейцарською фірмою Mowag, яка з 2010 року належить General Dynamics.

Бронемашини MOWAG Piranha стоять на озброєнні армій понад 20 держав і виробляються за ліцензією рядом закордонних компаній. Загальна кількість випущених та включених до списку замовлень машин Piranha складає понад 10 700 штук.

Нагадаємо, що Європейський союз розгорне у Молдові цивільну місію для посилення безпеки перед гібридними загрозами, зокрема з боку Росії.

У Молдові біля Кишинева планують звести сучасну військову базу для підготовки особового складу національної армії. Її будування може зайняти від трьох до п'яти років.

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