Молдова в июне закроет воздушное пространство. Дата и причина

Власти Молдовы объявили о закрытии воздушного пространства 1 и 2 июня. Это связано с проведением в Молдавии саммита Европейского политического сообщества.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Генинспекторат полиции Молдовы.

"Молдова закроет воздушное пространство с 1 июня, 00:00 часов по местному времени - до 2 июня, 07:00 часов по местному времени", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что запрет не будет касаться служебных самолетов. Ограничения будут действовать по местному времени.

С 15 мая по 25 мая автостоянка возле Международного аэропорта Кишинева будет работать в особом режиме. В настоящее время парковка автомобилей на нижних этажах будет запрещена.

Меры безопасности направлены на поддержание надлежащего уровня безопасности на всей территории Молдовы с учетом повседневной жизни проживающих в столице людей, ее соседних районах, а также граждан всей страны.