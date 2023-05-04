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Молдова в июне закроет воздушное пространство. Дата и причина

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Молдова, Четверг 04 мая 2023 16:32
Молдова в июне закроет воздушное пространство. Дата и причина Фото: Молдова в июне закроет воздушное пространство (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Власти Молдовы объявили о закрытии воздушного пространства 1 и 2 июня. Это связано с проведением в Молдавии саммита Европейского политического сообщества.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Генинспекторат полиции Молдовы.

"Молдова закроет воздушное пространство с 1 июня, 00:00 часов по местному времени - до 2 июня, 07:00 часов по местному времени", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что запрет не будет касаться служебных самолетов. Ограничения будут действовать по местному времени.

С 15 мая по 25 мая автостоянка возле Международного аэропорта Кишинева будет работать в особом режиме. В настоящее время парковка автомобилей на нижних этажах будет запрещена.

Меры безопасности направлены на поддержание надлежащего уровня безопасности на всей территории Молдовы с учетом повседневной жизни проживающих в столице людей, ее соседних районах, а также граждан всей страны.

Кроме этого, в Кишиневе определенное время будет запрещена стоянка в максимально охранных периметрах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Совет министров иностранных дел стран ЕС принял решение оказать Молдове финансовую помощь на развитие оборонного потенциала.

Напомним, что во вторник, 25 апреля, в Молдову поступила партия бронетранспортеров Piranha, которые обязалась стране передать Германия.

Европейский союз развернет в Молдове гражданскую миссию по усилению безопасности перед гибридными угрозами, в частности со стороны России.

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