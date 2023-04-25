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Євросоюз виділив 40 млн євро на розвиток обороноздатності Молдови

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Вівторок 25 квітня 2023 21:18
Євросоюз виділив 40 млн євро на розвиток обороноздатності Молдови Фото: міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Микола Попеску (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Рада міністрів закордонних справ країн ЄС схвалила рішення надати Молдові фінансову допомогу на розвиток оборонного потенціалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Миколи Попеску, яку приводить NewsMaker.

"Я висловив подяку за постійну підтримку ЄС і наголосив, що ми продовжимо працювати з тією самою рішучістю, щоб привести Молдову до Європейського союзу", - сказав міністр.

Фінансову допомогу нададуть із Європейського фонду миру. Йдеться про 40 млн євро.

Також Попеску привітав рішення ЄС направити до Молдови громадянську місію, яка займатиметься зміцненням кібербезпеки та боротьбою з дезінформацією.

Про необхідність зміцнення Збройних сил Молдови говорять з початку війни РФ проти України. У червні минулого року Рада ЄС схвалила допомогу збройним силам Молдови на 40 млн євро.

У Раді зазначали, що ця сума доповнить схвалену у грудні 2021 року допомогу на 7 млн євро, виділену на розвиток військової медичної служби та інженерного батальйону.

Нагадаємо, що у вівторок, 25 квітня, до Молдови надійшла партія бронетранспортерів Piranha, які країні зобов'язалась передати Німеччина.

Європейський союз розгорне у Молдові цивільну місію для посилення безпеки перед гібридними загрозами, зокрема з боку Росії.

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