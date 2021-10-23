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Молдова будет искать альтернативу поставкам газа из России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Молдова будет искать альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить страну газом и диверсифицировать поставки. При этом Кишинев намерен продолжить переговоры с Москвой и добиться дополнительной скидки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну.

"Мы хотим очередной раунд переговоров с "Газпромом". Заодно будем искать альтернативных поставщиков, чтобы в стране был газ и диверсифицировать источники поставок", - написал он в своем Facebook.

Спыну добавил, что в ходе переговоров в Москве "Газпром" выдвигает невыгодное для Молдовы ценовое предложение. По его словам, предлагаемая российской стороной стоимость газа включает финансовые и нефинансовые условия, а также выплату в ограниченные сроки долга. При этом цена оказывается выше предложения на международном рынке газа.

"Молдова не может согласиться платить за газ больше, чем другие государства в регионе", - добавил вице-премьер.

Напомним, молдавская делегация в Москве 22 октября не смогла договориться об условиях контракта о поставках газа с российским "Газпромом".

Отметим, Украина готова предоставить Молдове помощь в поставках газа на условиях возврата.

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