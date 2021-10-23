Молдова и Россия не согласовали условия нового контракта на газ

Молдавская делегация в Москве не смогла договориться об условиях продления контракта о поставках газа с российским госконцерном "Газпром". Она отбыла в Кишинев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Переговоры длились два дня. Поставки газа в Молдову после 1 ноября оказались под угрозой после того, как молдавская сторона не согласилась на российское предложение якобы "справедливой рыночной цены" с предоставлением дополнительной скидки 25 процентов, настаивая "на снижении цены в два раза ниже рыночной".

Условием предоставления скидки российская сторона назвала возврат задолженности за поставленный газ в размере 700 млн долларов, на что молдавская делегация не согласилась.

Молдавскую сторону представляли вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну, а также председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, с российской стороны в переговорах участвовали замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представители "Газпрома" и правительства России.