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Молдова и Россия не согласовали условия нового контракта на газ

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Москва, Суббота 23 октября 2021 02:30
Молдова и Россия не согласовали условия нового контракта на газ Фото: Кишинев и Москва не согласовали контракт на газ (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Молдавская делегация в Москве не смогла договориться об условиях продления контракта о поставках газа с российским госконцерном "Газпром". Она отбыла в Кишинев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Переговоры длились два дня. Поставки газа в Молдову после 1 ноября оказались под угрозой после того, как молдавская сторона не согласилась на российское предложение якобы "справедливой рыночной цены" с предоставлением дополнительной скидки 25 процентов, настаивая "на снижении цены в два раза ниже рыночной".

Условием предоставления скидки российская сторона назвала возврат задолженности за поставленный газ в размере 700 млн долларов, на что молдавская делегация не согласилась.

Молдавскую сторону представляли вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну, а также председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, с российской стороны в переговорах участвовали замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представители "Газпрома" и правительства России.

Ранее в тот же день парламент Молдовы объявил чрезвычайное положения сроком на один месяц из-за газового кризиса. В настоящее время потребности молдавской энергосистемы в газе покрыты лишь на 67%.

Украина готова предоставить Молдове помощь в поставках некоторого объема газа, этот вопрос будет рассмотрен правительством, заявил секретарь украинского Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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