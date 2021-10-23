Молдова шукатиме альтернативу поставкам газу з Росії

Молдова буде шукати альтернативних постачальників, щоб забезпечити країну газом і диверсифікувати постачання. При цьому Кишинів має намір продовжити переговори з Москвою і домогтися додаткової знижки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину .

"Ми хочемо черговий раунд переговорів з "Газпромом". Заодно будемо шукати альтернативних постачальників, щоб в країні був газ і диверсифікувати джерела постачання", - написав він у своєму Facebook.

Спину додав, що в ході переговорів у Москві "Газпром" висуває невигідну для Молдови цінову пропозицію. За його словами, пропонована російською стороною вартість газу включає фінансові та нефінансові умови, а також виплату в обмежені терміни боргу. При цьому ціна виявляється вище пропозиції на міжнародному ринку газу.

"Молдова не може погодитися платити за газ більше, ніж інші держави в регіоні", - додав віцепрем'єр.