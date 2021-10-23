RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Молдова шукатиме альтернативу поставкам газу з Росії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Молдова буде шукати альтернативних постачальників, щоб забезпечити країну газом і диверсифікувати постачання. При цьому Кишинів має намір продовжити переговори з Москвою і домогтися додаткової знижки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину.

"Ми хочемо черговий раунд переговорів з "Газпромом". Заодно будемо шукати альтернативних постачальників, щоб в країні був газ і диверсифікувати джерела постачання", - написав він у своєму Facebook.

Спину додав, що в ході переговорів у Москві "Газпром" висуває невигідну для Молдови цінову пропозицію. За його словами, пропонована російською стороною вартість газу включає фінансові та нефінансові умови, а також виплату в обмежені терміни боргу. При цьому ціна виявляється вище пропозиції на міжнародному ринку газу.

"Молдова не може погодитися платити за газ більше, ніж інші держави в регіоні", - додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, Молдавська делегація в Москві 22 жовтня не змогла домовитися про умови контракту про постачання газу з російським "Газпромом".

Відзначити, Україна готова надати Молдові допомогу у постачані газу на умовах повернення.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваРосійська ФедераціяГаз