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Молдавский министр подала в отставку после скандала с дровами: что известно

Фото: Министр окружающей среды Молдовы Юлиана Кантараджиу ушла в отставку (facebook.com/iuliana.cantaragiu.5)
Автор: Олег Васкив

Министр окружающей среды Молдовы Юлиана Кантараджиу подала заявление об отставке после скандала вокруг сайта для граждан по закупке дров на зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook политика.

"Сегодня (8 сентября - ред.) я подала заявление об отставке с должности министра окружающей среды", - отметила Кантараджиу.

Она решила уволиться после заседания правительства, состоявшегося 7 сентября.

Во время собрания премьер Молдовы Наталья Гаврилица подвергла Кантараджиу критике за то, что та не выполнила указание создать до 1 сентября специальный сайт, на котором граждане смогут найти полную информацию о процессе закупки дров на зиму.

После заседания правительства в разговоре с журналистами Кантараджиу дала понять, что не видит ничего страшного в том, что указание премьера не было выполнено.

"Да, было поручение сделать сайт до 1 сентября. Не сделали. И что?" - сказала политик с улыбкой.

Это вызвало негодование общества. В социальных сетях потребовали немедленной отставки Кантараджиу.

Напомним, ранее стало известно, что молдавское правительство подготовило план на случай непредвиденных действий российского "Газпрома", поставляющего газ в страну.

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Молдова