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Молдавський міністр подала у відставку після скандалу з дровами: що відомо

Фото: Міністр довкілля Молдови Юліана Кантараджіу пішла у відставку (facebook.com/iuliana.cantaragiu.5)
Автор: Олег Васьків

Міністр довкілля Молдови Юліана Кантараджіу подала заяву про відставку після скандалу навколо сайту для громадян щодо закупівлі дров на зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook політикині.

"Сьогодні (8 вересня - ред.) я подала заяву про відставку з посади міністра довкілля", - зазначила Кантараджіу.

Вона вирішила звільнитися після засідання уряду, яке відбулося 7 вересня.

Під час зібрання прем'єр Молдови Наталія Гаврилиця піддала Кантараджіу критиці за те, що та не виконала вказівку створити до 1 вересня спеціальний сайт, на якому громадяни зможуть знайти повну інформацію про процес закупівлі дров на зиму.

Після засідання уряду в розмові з журналістами Кантараджіу дала зрозуміти, що не бачить нічого страшного в тому, що вказівку прем'єра не було виконано.

"Та, було доручення зробити сайт до 1 вересня. Не зробили. І що?" - сказала політикиня з посмішкою.

Це викликало обурення суспільства. У соціальних мережах вимагали негайної відставки Кантараджіу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що молдавський уряд підготував план на випадок непередбачених дій російського "Газпрому", який постачає газ в країну.

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Молдова