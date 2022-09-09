Молдавський міністр подала у відставку після скандалу з дровами: що відомо

"Сьогодні (8 вересня - ред.) я подала заяву про відставку з посади міністра довкілля", - зазначила Кантараджіу.

Вона вирішила звільнитися після засідання уряду, яке відбулося 7 вересня.

Під час зібрання прем'єр Молдови Наталія Гаврилиця піддала Кантараджіу критиці за те, що та не виконала вказівку створити до 1 вересня спеціальний сайт, на якому громадяни зможуть знайти повну інформацію про процес закупівлі дров на зиму.

Після засідання уряду в розмові з журналістами Кантараджіу дала зрозуміти, що не бачить нічого страшного в тому, що вказівку прем'єра не було виконано.

"Та, було доручення зробити сайт до 1 вересня. Не зробили. І що?" - сказала політикиня з посмішкою.

Це викликало обурення суспільства. У соціальних мережах вимагали негайної відставки Кантараджіу.