Мокрый снег, сильные дожди и штормовой ветер: в Украине существенно испортилась погода

Погода в Украине 7 мая холодная и дождливая, объявлено штормовое предупреждение и мокрый снег в западных областях. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, сегодня ночью и утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях будут значительные дожди, в Карпатах будет значительный мокрый снег; в течение суток в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Вместе с тем, синоптики прогнозируют, что в Киеве и Киевской области сегодня значительные дожди.

Напомним, сообщали, что в Киеве за ночь может выпасть почти месячная норма осадков, объявлено штормовое предупреждение.

РБК-Украина писало, что на западе страны объявили штормовое предупреждение из-за значительных снегопадов в Карпатах. Есть вероятность схода лавин, в связи с чем советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Отметим, что на этой неделе в Украине идут сильные дожди и объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, выпал снег и идет град в некоторых областях.