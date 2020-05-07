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Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Новости » Политика     07.05.2020 - 08:00
Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня по всей Украине будет дождь

Погода в Украине 7 мая ухудшится, пойдут дожди, а температура воздуха будет колебаться от +12 до +20. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня по всей Украине будет дождь. В западных областях днем будет +12+15, а ночью +3+8. На севере тоже будут осадки, температура воздуха днем составит +12+16, а ночью +6+9. В восточных областях будет небольшой дождь, днем будет +15+20, а ночью +8+11. В центре страны сегодня днем будет +11+17, а ночью +4+10. На юге страны дожди, днем будет +12+17, а ночью +6+10.

Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будут значительные дожди. Температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +6+10.

Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Напомним, по данным Укргидрометцентра, ночью и утром 7 мая в Киеве и Киевской области будут значительные дожди.

РБК-Украина писало, что погода в Украине на этой неделе будет преимущественно дождливой, в некоторых регионах ожидаются грозы и град, а также сильный ветер.

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