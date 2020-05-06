Карпаты засыпает снегом: синоптики объявили штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (wikimedia.org dahu1)

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин

Погода в Карпатах 7 мая существенно ухудшится, синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности. Об этом сообщает Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах.

Как отмечается, возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин, в связи с чем советуют воздержаться от походов на высокогорье.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в результате значительных осадков в виде снега и мокрого снега, ожидается: 7 мая - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в погода мае принесет жару до +30 градусов в некоторых областях. Впрочем, столбики термометров поползут вверх до конца месяца, считают синоптики, а пока в стране будет дождливо и умеренно тепло, но с резкими температурными перепадами.

Отметим, что на этой неделе в Украине идут сильные дожди и объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, выпал снег и идет град в некоторых областях.