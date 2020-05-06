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Резкое похолодание и грозы: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     06.05.2020 - 08:00
Резкое похолодание и грозы: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сегодня похолодает в западных областях

Погода в Украине 6 мая ухудшится, передают грозы и дожди, а температура воздуха будет колебаться от +9 до +21. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня резко похолодает, в частности, во Львовской области, также будут дожди, температура воздуха днем составит +9+14, а ночью +4+8. На севере страны тоже дожди, но немного теплее, днем +15+18, а ночью +9+11. В восточных областях сегодня еще и грозы, температура воздуха днем составит +17+21, а ночью +9+11. В центральных областях дожди, днем будет +15+20, а ночью +9+11. На юге страны будут дожди и грозы, температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +9+12.

Резкое похолодание и грозы: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будут дожди. Днем температура воздуха составит +14+16, а ночью +9+11.

Резкое похолодание и грозы: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики прогнозируют, что погода будет дождливой в ближайшие две недели, хотя и будут небольшие передышки. Заливать всю страну, но сильнейший удар возьмет на себя запад - здесь ожидаются мощные ливни.

Ранее в Киеве затопило несколько улиц из-за сильных ливней. В результате сильного ливня с грозой на многих улицах столицы образовались потоки воды.

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